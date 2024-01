Die Ringe in Paris - Erwartungen an Olympia 2024

Höher, schneller, weiter: In diesem Jahr finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Sie vereinen Athleten aus aller Welt. Gleichzeitig sind die Spiele nicht frei von Kontroversen und Kritik. Sind die Olympischen Spiele noch zeitgemäß und wie blickt der DOSB auf das Event in der französischen Hauptstadt?