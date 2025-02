Vor fünf Jahren erschütterte einer der schwersten rassistischen Anschläge der Nachkriegsgeschichte Deutschland: In Hanau ermordete ein 43-jähriger Mann, dessen Weltbild geprägt war von kruden Verschwörungstheorien, Rassismus und Hass auf Muslime, Juden und Frauen, insgesamt neun Menschen mit Migrationsgeschichte. Was ist seitdem passiert und was sind die Folgen?