Dritter Mammutprozess - Reichsbürger vor Gericht

Auftakt im Prozess gegen Mitglieder der mutmaßlichen «Reichsbürger»-Gruppe um Prinz Reuß. Die mutmaßlich terroristische Vereinigung soll einen Umsturz und einen Sturm auf den Bundestag geplant haben. Es ist der dritte Prozess gegen die Gruppierung. In weniger als zwei Monaten starten insgesamt drei Mammutprozesse gegen die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. In Frankfurt steht die Führungsriege vor Gericht, in Stuttgart der militärische Arm und ab heute in München weitere Helfer. Die juristische Aufarbeitung wird Jahre in Anspruch nehmen. Wir blicken auf diese extrem aufwendige juristische Aufarbeitung und ziehen ein erstes Fazit: Was haben wir über die Reichsbürger und ihre Umsturzpläne bisher erfahren?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 18.06.24 um 07:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr