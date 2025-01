Es ist jetzt einen Monat her, seit der politische Umsturz in Syrien die Welt in Atem gehalten hat. Die Machtverhältnisse im Land haben sich radikal verändert und mit ihnen auch die Perspektive für Millionen von Menschen - auch in der syrischen Diaspora. Während in der deutschen Politik über Rückführung diskutiert wird, warnen Menschrechtsorganisationen vor den Gefahren für Rückkehrer. Welche Auswirkungen hat das auf die asylrechtliche Debatte hierzulande?

Veröffentlicht am 07.01.25 um 09:00 Uhr