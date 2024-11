An diesem Montag beginnt die Weltklimakonferenz in Baku. Hauptthema wird wohl das Geld sein. Die Länder müssen sich auf ein neues Klimafinanzziel verständigen. Aber was kann die Konferenz in Aserbaidschan bringen? Und was wäre nötig, um den Klimwandel wirklich zu bekämpfen?

Veröffentlicht am 11.11.24 um 09:00 Uhr