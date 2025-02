Deutschland ist Europas größte Chemienation. Doch nun steckt eines der Herzstücke der deutschen Wirtschaft in der Krise. An diesem Freitag wird der Branchenprimus BASF erneut schlechte Zahlen präsentieren. Es werden Fabriken geschlossen und der Abbau von Arbeitsplätzen droht. Warum geht es der Branche so schlecht und gibt es einen Weg aus der Krise?