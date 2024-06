Egal wo man hinschaut: Die politische Stimmung in Europa kippt immer weiter nach rechts. Bei der Europawahl Anfang Juni erzielten die Rechtspopulisten und -extremisten in den meisten Ländern große Erfolge. Beim EU-Gipfel in Brüssel werden am 27. und 28. Juni die Weichen für die Zukunft der EU gestellt: Es wird nicht nur das neue Spitzenpersonal bestimmt, sondern auch inhaltliche Schwerpunkte werden debattiert. Wo geht es hin für die EU?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 27.06.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © picture-alliance/dpa