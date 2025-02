Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem kämpft das Land mit massiver Unterstützung des Westens gegen den übermächtigen Aggressor. Die aktuellen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zur Rolle der Ukraine und die Annäherung an Russland bringen die Fragen auf: In welche Richtung steuert der Krieg und mögliche Verhandlungen und unter welchen Bedingungen?