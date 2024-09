Geschichte an der frischen Luft: Der Hessenpark wird 50

Am 19. September 1974 wurde der Grundstein für ein Freilichtmuseum der besonderen Art hier in Hessen gelegt: Den "Hessenpark". Heute können Besucher eintauchen in die Vergangenheit und Lebenswelt des früheren dörflichen Lebens. Wie wurde damals Brot gebacken? Haben sich wirklich zwei Menschen in das Ein-Meter breite Bett gezwängt, wo war das Bad? Aber warum ist Erinnern und Bewahren von altem Wissen so wichtig für uns? Und wie wird der Hessenpark in den nächsten 50 Jahren zeitgemäß weiter entwickelt?

Veröffentlicht am 19.09.24 um 08:00 Uhr