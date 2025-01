Es ist nun fünf Jahre her, dass eine tückische Pandemie die ganze Welt im Griff hielt. Am 27. Januar 2020 taucht der erste Corona-Fall in Deutschland auf. Was ist seitdem passiert, wie gut wurde die Zeit aufgearbeitet und wie gut ist das Land für die Zukunft gewappnet?

Veröffentlicht am 28.01.25 um 08:00 Uhr