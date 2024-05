Wir stellen den Krankenhaus-Atlas vor, erklären, wie er funktioniert und was sich die Politik davon verspricht. Was kann er tatsächlich leisten, und was nicht? Was sagen Patienten-Schützer und Krankenhäuser zur neuen Transparenz-Offensive?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 16.05.24 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr