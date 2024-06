Heute startet die Fußball-EM in Deutschland. Die Mannschaft trifft im Eröffnungsspiel in München auf Schottland. In Frankfurt und anderen Städten sind große Fan-Zonen eingerichtet. Ist Deutschland bereit für das nächste Sommermärchen? Und wie fit ist die DFB-Elf?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 14.06.24 um 07:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr