Hoffen auf den Haushalt: Die Ampel startet in ihr letztes Jahr

Die Debatten um die Ampel scheinen ebenso kein Ende zu nehmen wie das Gezänk innerhalb der Ampel. Selbst in der politischen Sommerpause gab es keine Pause. Geht es jetzt, wo es wieder los geht in Berlin, genauso weiter? Etwa beim Haushalt? Und was ist sonst zu erwarten vom letzten Jahr der Ampelregierung?