Humanität in Kriegszeiten: Wie viel ist die Genfer Konvention noch wert?

Nach den Erfahrungen des 2. Weltkriegs wurden am 12. August 1949 die Genfer Abkommen unterzeichnet, die regeln sollten, was im Krieg erlaubt oder auch nicht erlaubt ist. Schaut man aber dieser Tage in die Ukraine oder auch nach Nahost: Haben diese Abkommen heute überhaupt noch Bestand?