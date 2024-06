Nur noch 45 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich zufrieden und schauen zuversichtlich in die Zukunft, ein Minus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und im internationalen Vergleich nur noch Platz 20. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Warum bleiben die Betroffenen trotz Unzufriedenheit oftmals gefangen in ihrer Situation und ändern nichts? Was können und was sollten Unternehmen und Führungskräfte gegen diese Unzufriedenheit tun?

Veröffentlicht am 19.06.24