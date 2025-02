Für alle, die Fastnacht feiern wollen, beginnt heute die heiße Phase. Aber wollen wir? Da schwingt jetzt immer ein bisschen Angst mit, nach den Anschlägen mit den Autos. Auch bei den Veranstaltern. Was können die tun, um ihre Umzüge abzusichern, und was kostet das? Wie sieht es aus in Hessen? Und selbst wenn wir keine Angst haben: Ist uns zum Feiern zumute während Krieg ist in Europa, die USA sich abwenden und die Wirtschaft kriselt? Oder ist die Devise: jetzt erst recht?