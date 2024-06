In neun Tagen geht sie los: die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Für einige steigt allmählich die Spannung, die Vorbereitungen nicht nur auf sportlicher Ebene laufen auf Hochtouren. Auch in Hessen wird es Fußball-Spiele zu sehen geben, und zwar in Frankfurt. Wie ist die Stimmung derzeit?

