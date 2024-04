Lästig oder unverzichtbar? Was bringt die kostenlose Wochenzeitung

Für viele Menschen sind sie willkommene Post im Briefkasten. Kostenlose Wochenzeitungen. Man erfährt, was in der eigenen Gemeinde passiert, wer gestorben und geboren ist und was es im Supermarkt im Angebot gibt. Aber wie zukunftsfähig sind solche Blätter noch?