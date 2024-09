Die K-Frage ist also geklärt: Der Vorsitzende der CDU Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat der Union. Eine Rolle, auf die Merz lange gewartet und auf die er hingearbeitet hat. Für manche Wählerinnen und Wähler wirkt er aus der Zeit gefallen. Gerade bei Frauen und Jungwählern schneidet der 68-Jährige in den Erhebungen nicht gut ab. Gleichzeitig hat er die Union in den letzten Jahren wieder aufgebaut und inhaltlich neu aufgestellt. Wie geht es also weiter?

Veröffentlicht am 18.09.24 um 08:00 Uhr