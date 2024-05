Mit allen Sinnen durch die Natur – die ARD-Mitmachaktion #unsereFlüsse

An die 500 000 Kilometer Flüsse durchziehen Deutschland: Donau, Elbe, Ems, Oder, Rhein und Weser. Dazu kommen zahlreiche kleinere Bäche und Flüsse, die wie ein Netz alle untereinander verbinden. Doch die Lebensadern Deutschlands sind immer noch in einem beklagenswerten Zustand. Laut Umweltbundesamt geht es nur 8 Prozent der Flüsse gut, ganze 92 Prozent sind in deutlich schlechterem ökologischen Zustand. Die Flüsse sind verbaut, werden intensiv von Schifffahrt und zur Stromerzeugung genutzt oder die Industrie leitet Schadstoffe ein. Dabei haben viele Bürger ganz innige Beziehungen zu ihren Flüssen wie Nidda, Rhein, Main oder dem Urselbach im Vordertaunus. Wie steht es also um die Bäche und Flüsse in Deutschland bzw. Hessen? Die ARD startet heute ihre Mitmachaktion #unsere Flüsse - Bundesweit sind die Bürger aufgerufen, Bäche und Flüsse vor ihrer Haustüre selber zu begutachten, auch in Hessen!

