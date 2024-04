Vor 90 Jahren wurden am Edersee in Nordhessen vier nordamerikanische Waschbären ausgesetzt. Fast die gesamte heutige Waschbärenpopulation in Mitteleuropa stammt von diesen beiden Paaren ab. Inzwischen sind sie in einigen Regionen Hessens zur Plage geworden, weil sie keine natürlichen Feinde haben.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 12.04.24 um 07:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr