Prognose: Politbeben. Vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen

Am Sonntag wird in Thüringen und Sachsen jeweils ein neuer Landtag gewählt. Wie ist der Wahlkampf in den Ländern gelaufen? Welche Konstellationen könnten sich nach den Wahlen ergeben? Und wie sind die Prognosen für die Ampel?