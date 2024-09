Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen steht am Sonntag in Brandenburg die letzte "Ost-Wahl" in diesem Jahr an. Seit der Wiedervereinigung regiert dort die SPD und das immer als stärkste Kraft. Auch jetzt wünschen sich die meisten Brandenburger offenbar weiterhin Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten, gleichzeitig erstarken aber auch in diesem Bundesland die extremen Ränder. Was sagen die aktuellen Zahlen?

Veröffentlicht am 20.09.24 um 08:00 Uhr