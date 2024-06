Rackern für den Acker – was der Naturschutz den Bauern abverlangt

Es liegen turbulente Wochen hinter den Landwirten. Die Großproteste haben ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt.Während die Ampel an einem Entlastungspaket für die Landwirte bastelt, es bis Sommer vorlegen will und hinter den Kulissen verhandelt, trifft sich die Branche heute und morgen in Cottbus. Dort geht es um das Zukunftsbild der Landwirte. Wie steht es um das Verhältnis von Landwirtschaft und Naturschutz? Wie verlaufen die Konfliktlinie, und wie können mögliche Lösungen aussehen?