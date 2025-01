Eine normale Überweisung kann ein bis drei Bankenarbeitstage in Anspruch nehmen. Viele Banken bieten aber auch eine Echtzeit-Überweisung an - allerdings kostet das was. Das ändert sich jetzt: Banken müssen Überweisungen ab dem 9. Januar 2025 jederzeit annehmen, innerhalb von zehn Sekunden muss das Geld dann auf dem Konto des Empfängers sein - ohne Mehrkosten.

Veröffentlicht am 09.01.25 um 09:00 Uhr