Wir leben in einer Welt des Lärms. Wirklich Stille ist selten. Das ist nicht ungefährlich: Denn Krach macht krank. Darauf will der heutige "Tag gegen Lärm" hinweisen. Wie schädlich ist Lärm? Was können wir tun, um mit dem Geräusch-Teppich besser zurechtzukommen? Und warum ist es in Kassel besonders laut?

Autor: hr-info Veröffentlicht am 24.04.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Pexels/Andrea Piacquadio