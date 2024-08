Saugefährlich – Die Afrikanische Schweinepest in Hessen

Seit Mitte Juni wütet die Afrikanische Schweinegrippe in Hessen. Kein Wunder, dass die Schweinbauern in Hessen in Angst und Schrecken leben, tausende Tiere mussten bereits gekeult werden. Und täglich gibt es neue Fälle. Mit allen Mitteln versucht man, die Seuche einzudämmen.