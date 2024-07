Urlaub und Reisen in andere Länder und andere Orte ist mittlerweile für viele Menschen in den reicheren Nationen schon längst ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. Innerhalb von knapp sieben Jahrzehnten ist die Zahl der Touristen auf fast das 60-fache angestiegen. Doch bestimmte Reiseziele ächzen unter diesen Massen an Touristen und möchten sie sogar loswerden.

Veröffentlicht am 19.07.24 um 07:00 Uhr