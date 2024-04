Vor rund 100 Tagen ist die neue hessische Landesregierung gestartet: CDU und SPD haben ein Bündnis geschmiedet, die CDU hat sich damit von ihrem langjährigen Partner, den Grünen, abgewendet. Wie läuft es bei der neuen schwarz-roten Regierung? Was sagen die Menschen in Hessen dazu? Was wurde schon angegangen, was sieht erfolgreich aus, was eher nicht? Wir haben sie gefragt und präsentieren den neuesten HR-Hessentrend.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 26.04.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr