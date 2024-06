Stift statt Shift? – Diskussion über Tablets an Schulen

An immer mehr hessischen Schulen werden so genannte iPad-Pilotklassen eingeführt. Stück für Stück werden Lehrinhalte auf die Rechner gespielt und Schulbücher ersetzt. Kritiker bemängeln, dass es zum Memorieren aber auch den Stift brauche. Wann also ist der Einsatz von Tablets sinnvoll?