Nach dem Anschlag in Solingen mit drei Toten ist die Debatte um ein Verbot von Messern in der Öffentlichkeit aktueller denn je. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will das Waffenrecht schon länger verschärfen. Welche Maßnahmen werden konkret gefordert? Und wie viel Sinn macht das?

Veröffentlicht am 27.08.24 um 08:00 Uhr