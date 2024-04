Der Glasfaser-Aufbau für schnelle Datenübertragung dauert in Deutschland schon so lange, dass man sich die Frage stellen muss, ob er in Zeiten von 5G noch nötig ist? Aber warum dauert es in Deutschland überhaupt so lange und was ist der Stand in Hessen? Auf was sollte man achten, weil dubiose Firmen das große Geld mit dem Glasfaserausbau wittern?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 17.04.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr