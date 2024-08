Vor 50 Jahren wurde das zu dem Zeitpunkt modernste AKW der Welt in Betrieb genommen: Das AKW Biblis. Heute ist davon nicht mehr viel übrig, außer hochradioaktiver Atommüll. Aktuell steht dieser in Zwischenlagern - wie zum Beispiel in Biblis. Die Genehmigung dafür läuft allerdings nur bis ins Jahr 2046. Was dann?

Veröffentlicht am 22.08.24 um 07:00 Uhr