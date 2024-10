Unter Druck – Deutschland und die Wirtschaftskrise

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigiert. Die Auto-Industrie steckt in der Krise, Firmen schimpfen über hohe Abgaben, die berühmte Bürokratie und schlechte Rahmenbedingungen. Deshalb geht es beim Arbeitgebertag an diesem Dienstag auch um die Frage: Wie bekommen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs? Wir fragen: Wo hapert es? Was hilft? Und steht es wirklich so schlecht um den Wirtschaftsstandort Deutschland oder spielt uns die kollektive Psyche einen Streich?

Veröffentlicht am 22.10.24 um 08:00 Uhr