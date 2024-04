"Familienunternehmer" sind nicht immer das, was der Name verspricht. Oft stecken dahinter milliardenschwere Konzerne, die über ihren Verband mit knallharten Bandagen für ihre Interessen kämpfen. Von heute an trifft sich der Verband für zwei Tage in Wiesbaden. Wie kämpft der Verband konkret für seine Interessen? Und wie sind solche Familienunternehmen in Hessen aufgestellt?

Veröffentlicht am 25.04.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk