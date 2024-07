Volksparteien ohne Volk: Wird der Osten unregierbar?

Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. SPD, Grüne, FDP sind dort so schwach, dass die CDU nur zusammen mit der Linken und/oder dem BSW eine Regierung gegen die stärkste Partei, die AfD, hinbekäme. Doch ist das denkbar? Viele befürchten deshalb, die Ost-Bundeländern könnten unregierbar werden. In Thüringen z.B. bringen es die Parteien der politischen Ränder laut neuester Umfrage auf unglaubliche 63 Prozent. In den Parteizentralen in Berlin dürften schon längst alle möglichen Rechen- und Gedankenspiele gemacht werden, ob und wie man nach dem 1. September eine Unregierbarkeit der Ostbundesländer Thüringen und Sachsen verhindert werden kann.

Veröffentlicht am 18.07.24 um 10:30 Uhr