Vor 10 Jahren hatte der IS in Teilen Syrien und Iraks ein so genanntes Kalifat ausgerufen. Eine internationale IS-Allianz besiegte die Islamisten 2019 militärisch. Doch einflussreich und schlagkräftig ist der IS nach wie vor, auch in Europa. Aber wie gefährlich ist der IS wirklich? Und wie groß ist die Anhängerschaft in Deutschland?

Veröffentlicht am 05.09.24 um 07:00 Uhr