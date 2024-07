Sonntags einkaufen - ist total praktisch, momentan in Hessen aber nicht erlaubt. Sogar die Selbstbedienungs-Supermärkte teo müssen geschlossen bleiben. Am Mittwoch will der Landtag ein Gesetz verabschieden, das die Öffnung von vollautomatischen Mini-Supermärkten an Sonn- und Feiertagen erlaubt.

Veröffentlicht am 10.07.24 um 07:00 Uhr