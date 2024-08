Seit das Bürgergeld Anfang 2024 wegen der Inflation von 506 auf 565 Euro erhöht wurde, gibt es Streit in Berlin. Vor allem die FDP zieht mit lautstarker Kritik zu Felde und will das Bürgergeld kürzen oder gar ganz abschaffen. Aber warum wird gerade über soziale Sicherung immer wieder so heftig gestritten?

Veröffentlicht am 21.08.24 um 07:00 Uhr