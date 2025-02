Der 8.12. 2024 wird in die Geschichte des Landes eingehen: An diesem Tag endete die 54 Jahre lange Herrschaft der Assad Familie in Syrien. Seitdem herrscht die Islamistische Militärmiliz Hay’at Tahrir al-Sham. Wie ist die Situation im Land und was ist von der Miliz HTS zu erwarten?

Veröffentlicht am 13.02.25 um 08:00 Uhr