Es trifft immer mehr Menschen, doch seit Jahren fehlt die Lösung: Die Wohnkrise, vor allem in unseren Großstädten. Die Ursachen kennen wir längst: Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt und immer mehr von ihnen leben in Ein-Personen-Haushalten. Auch Sozialwohnungen fehlen, derzeit sind es nur noch rund eine Million, halb so viele wie 2006.