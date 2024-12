In verblüffend kurzer Zeit ist das Assad-Regime nach Jahren des Bürgerkriegs zusammengebrochen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag überschlugen sich die Ereignisse. Am frühen Morgen teilten die Rebellen mit, dass sie Damaskus befreit und das Assad-Regime gestürzt hätten. Wie kam es dazu und was bedeutet das für das Land und die Region?

Veröffentlicht am 09.12.24 um 09:00 Uhr