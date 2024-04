In Stuttgart-Stammheim beginnt heute der erste Prozess gegen Mitglieder der "Gruppe Reuß". Vor Gericht: Neun mutmaßliche Mitglieder des "militärischen Arms". Weitere Prozesse gibt es in Frankfurt und in München. Es ist der Start in eine wohl historische rechtliche Aufarbeitung.

Autor: hr-info Veröffentlicht am 29.04.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler