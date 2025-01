Auf Kuschel-Kurs: Die Macht der Berührung

Die Welt ist kalt, der Wind, der aus Washington und Moskau weht, wird zunehmend frostig - wie auch das Wetter derzeit. Und der Winter zieht sich, die Akkus laufen so langsam leer. Wir vom „Tag“ möchten da einen positiven Impuls geben und Sie warm einpacken, in ein wohliges Gefühl. Es geht nämlich heute ums Kuscheln. Das ist gesund, gilt als Superfood für Körper und Seele. Aber die Gelegenheiten, absichtslos zusammen zu rücken, ohne sexuelle Hintergedanken, sind in unserer Distanz-Gesellschaft manchmal rar gesät, speziell für Singles. Wir sprechen deshalb über Kuschel-Kurse, förderliche Berührungen, was sie auslösen und wo wir sie im Alltag finden, mit Tieren oder Kuscheltieren zum Beispiel - zusammen mit Julian Packheiser vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, mit Elisa Meyer von „Die Kuschelkiste“ - sie ist Kuschlerin, Ausbilderin und Autorin mehrerer Bücher zum Thema sowie mit Isabel Müller-Germann von der Glückswiese Sindlingen. Podcast-Tipp: Quarks Daily TOUCH ME - SOVIEL BERÜHRUNG IST GUT FÜR DICH Berührungen empfinden die meisten Menschen als angenehm und positiv. Aus Gründen: Studien zeigen, dass Berührungen gut für unseren Körper und für die Psyche sind. Wie viel Berührungen wir im besten Fall brauchen, ist aber individuell sehr unterschiedlich. Autorin: Annika Franck Quarks Daily ist der Podcast, der vielen spannenden Fragen nachgeht, die uns täglich beschäftigen - immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungs-Vorschlägen. https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/touch-me-so-viel-beruehrung-ist-gut-fuer-dich/wdr/13492987/

Veröffentlicht am 21.01.25 um 18:00 Uhr