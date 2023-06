Mein Gott! An was glauben wir noch?

Glaube kann helfen in Zeiten der Krisen und Kriege. Aber die Kirche als Institution hat für viele Menschen ausgedient. Nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in Deutschland ist noch Mitglied in einer der Kirchen. Und doch sind Viele auf der Suche nach alternativen Wegen, nach etwas, das ihnen Richtung und Halt gibt. Wer bietet Halt? Wer stillt das Bedürfnis nach Sicherheit und Hilfe in schwierigen Lebenssituationen? Und wer erklärt das Unerklärliche, vielleicht besser als die Kirche? Antworten darauf gibt inzwischen eine wachsende Szene digital-spiritueller Lebensberatung. Sinnfluencer verändern das Glaubensverständnis. Wie reagiert die Kirche? Ein guter Anlass zu Beginn des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages Bilanz zu ziehen - in der Zeit des größten Treffens gläubiger Menschen in Deutschland. U. a. mit Christina Brudereck, Theologin und Schriftstellerin, Inga Selent, Erziehungswissenschaftlerinnen, Universität Münster, Sebastian Murken, Religionspsychologe, Uni Marburg Lothar Bauerochse, HR-Kirchenredaktion