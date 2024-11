November in Deutschland: Alles so schön grau hier!

Vielen graut es im November, vor dem Nebel, dem Regen, den trüben Aussichten. Aber Grau kann auch Farbe ins Spiel bringen. Achtung jedoch: Grau ist eine Nichtfarbe, erst mit der Beimischung von anderen Farben wird Grau zu Stahlgrau oder Feldgrau oder Mausgrau, und ist gefragter denn je: Grautöne sind der Renner im Autohandel, aber auch eine beliebte Einrichtungs- und Kleiderfarbe. Grau verwischt dabei die knallig-bunte Welt, macht alles etwas dezenter, zurückgenommener, farbloser? Wir gehen der Nichtfarbe Grau auf den Grund: Warum ist Grau so attraktiv geworden? Wie wirken Grau und auch andere Farben in unserem Umfeld, unseren Räumen und unserer Psyche? Und wie wird und wurde Grau in der Kunst verwendet? Wir besprechen das mit der Raum-Designerin Juana Fritsch, mit dem Kunsthistoriker Gregor Wedekind, mit dem Farbforscher und Psychologen Axel Buether und mit der Autorin und Podcasterin Alice Hasters. Podcast-Tipp: SWR Kultur Musikstunde Ein Thema, ein*e Moderator*in und viel Musik - das ist die SWR Kultur Musikstunde. Klingt nach Schule? Aber wer hat schon mehr als ein Dutzend Musiklehrer*innen? Und in welcher Schule kann man während der Musikstunde gemütlich Tee trinken? Das geht nur bei diesem Klassiker aus dem SWR Kultur Programm. Die SWR Kultur Musikstunde hat sich in mehreren Folgen auch musikalisch mit der Farbe Grau beschäftigt: „Grau - Ode an eine unterschätzte Farbe“ - aktuell in der ARD Audiothek. https://www.ardaudiothek.de/episode/musikstunde/grau-ode-an-eine-unterschaetzte-farbe-1-5/swr-kultur/13901893/

Veröffentlicht am 21.11.24 um 18:00 Uhr