Tiktok oder Tagesschau – wer informiert mich?

„Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau“. Den Anfang Deutschlands bekanntester Nachrichtensendung kennt wohl jeder hierzulande. Zumindest war das früher so. Und heute? Was einst Tagesschau und Zeitungslektüre waren, sind Reel und Podcast - vor allem für die Gen Z. Die informiert sich zunehmend über Social Media Plattformen wie Tiktok und Instagram. Aber wie funktionieren Nachrichten da überhaupt? Darüber, wie sich der Nachrichtenkonsum in den letzten Jahren verändert hat und wie man gerade junge Menschen noch erreicht, sprechen wir unter anderem mit Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Schweiger, Florian Nuxoll vom „Verein Journalismus macht Schule“ und Christina Wilkes vom Tiktok-Nachrichtenformat „Nice to Know“

Veröffentlicht am 19.09.24 um 17:00 Uhr