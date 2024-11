Wir haben Angst! Der Tag im Dialog

Die Angst in Deutschland nimmt zu und wir wollen darüber reden. Nach neuen Umfragen haben die Deutschen am meisten Angst vor sozialem Abstieg, außerdem fürchten viele, dass der Staat durch die Geflüchteten überfordert ist, und natürlich bewegt auch der Ukraine-Krieg die Menschen. Doch statt sachlich über unsere Ängste zu sprechen, ziehen sich immer mehr Menschen vom öffentlichen Diskurs zurück. Viele Debatten verlagern sich in anonyme digitale Räume, wo Meinungen verhärten, und Auseinandersetzungen verletzen. Mit unserem Projekt „Weil Hessen mehr verbindet“ versuchen wir die Debatten wieder in die Öffentlichkeit zu bringen: Diesmal über die Angst, live mit mit Ebru, Tobias und Burkhard. Außerdem sprechen wir mit dem Psychoanalytiker und Buchautor Dr. Hans-Joachim Maaz. Podcast-Tipp: Quarks Daily Wenn viele belastende Nachrichten auf uns einprasseln, kann es schonmal schwer sein, zuversichtlich zu bleiben. Wie das gelingen kann und was die Wissenschaft dazu sagt, damit haben sich die Kollegen von Quarks Daily in einer ihrer Podcastfolgen beschäftigt. https://1.ard.de/Quarks_Daily_Alle_Folgen

Veröffentlicht am 27.11.24 um 18:00 Uhr