Wut auf Vučić – Proteste für ein besseres Serbien

Hundertausende in Serbien sind aufgestanden und gehen immer wieder auf die Straße. Als „Pumpaj", als „Pumpen", wollen sie Druck machen gegen das „System" von Präsident Aleksandar Vučić. Sie fordern „ein besseres Serbien". Der Präsident versucht, die Proteste zu diskreditieren, bezeichnet die Protestierenden als "vom Westen gesteuert" und die unabhängigen Medien des Landes als „Werkzeuge böser Mächte aus dem Ausland". Sitzt Vučić am längeren Hebel oder wird er am Ende den Kürzeren ziehen? Wie geht es weiter in und mit Serbien - dem Balkanstaat in Europa mit Verbindungen nach Russland, der einst führenden jugoslawischen Teilrepublik, die in den Balkankriegen der 1990er selbst als „die böse Macht" gefürchtet wurde? Mit Bodenschätzen wie Lithium gesegnet zu sein, ist das eine. Aber mit welchen politischen Pfunden kann Serbien wuchern? Was findet man noch in der Tiefe dieses Landes mit der dunklen Vergangenheit und der ungewissen Zukunft? Und vor allem: Wie könnte es konkret aussehen, jenes „bessere Serbien", das die Protestierenden fordern? Dazu äußern sich Krsto Lazarević, Mitautor des Podcasts "Neues vom Ballaballa-Balkan", der Historiker Florian Bieber, die Schriftstellerin Marija Pavlović und der ARD-Korrespondent Oliver Soos.