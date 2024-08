Den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA entscheidet in der Regel der Ausgang in den sogenannten Swing States - wie z.B. Arizona. Hier holten die Demokraten 2020 seit langer Zeit mehr Stimmen als die Republikaner und wollen das nun wiederhoken.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 17:14 Uhr